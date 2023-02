Salon Bien-Être et Santé Rians Rians Rians Catégories d’Évènement: Cher

Rians

Salon Bien-Être et Santé Rians, 5 février 2023, Rians Rians. Salon Bien-Être et Santé Espace d’animations culturelles Rians Cher

2023-02-05 10:00:00 – 2023-02-05 18:00:00 Rians

Cher Rians Sur place également un buffet vous sera proposé avec du thé, tisanes ainsi que des pâtisseries. Venez faire un tour au salon bien-être et santé, sur place vous trouverez des produits bien-être et bio, des thérapeutes seront également sur place afin de vous conseiller. +33 6 51 26 95 14 Salon Bien-être et santé

Rians

dernière mise à jour : 2023-01-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Cher, Rians Autres Lieu Rians Adresse Espace d'animations culturelles Rians Cher Ville Rians Rians lieuville Rians Departement Cher

Rians Rians Rians Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rians-rians/

Salon Bien-Être et Santé Rians 2023-02-05 was last modified: by Salon Bien-Être et Santé Rians Rians 5 février 2023 cher Espace d'animations culturelles Rians Cher Rians Rians, Cher

Rians Rians Cher