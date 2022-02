Salon Bien Etre et Santé au Naturel La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch EUR Pour sa 22ème édition, le Salon fait peau neuve, avec 3 000m2 d’exposition, 120 exposants, des animations quotidiennes avec 3 salles de conférences de 60 à 150 places, 3 concerts Zen, tombola quotidienne..

