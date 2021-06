Noyon Noyon 60400, Noyon Salon Bien-être et nutrition Noyon Noyon Catégories d’évènement: 60400

La ville de Noyon aura la chance d'accueillir pas moins de vingt-cinq exposants lors de ce week-end dédié au bien-être et à la nutrition. Avec les différentes crises sanitaires que nous vivons, ces deux thèmes nous ont semblé particulièrement bien appropriés. Sophrologues, socio-esthéticiennes ou encore naturopathes seront présents pour partager avec vous leur savoir-faire sur des stands ou lors de conférences. Pour faire de ce premier salon un moment exceptionnel, le danseur chorégraphe, Chris Marquès, que les amateurs de « Danse avec les stars » connaissent bien, nous fera l'honneur d'être présent le dimanche pour un moment d'échanges et de dédicaces avec vous. Je tiens à remercier les diététiciennes Pauline Fitoussi et Hélène Ducatez-Mathurel pour leur collaboration dans l'organisation de ce salon. Pendant ces deux jours, profitez, détendez-vous, mais pour la sécurité de tous, respectez les gestes barrière.

