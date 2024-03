Salon Bien etre et naturel REDON Le Carré 9 REDON ille et Vilaine Redon, samedi 16 mars 2024.

Salon Bien etre et naturel REDON Le Carré 9 REDON ille et Vilaine Redon 16 et 17 mars

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-16 10:00

Fin : 2024-03-17 18:30

Exposants : Bien-être, bio, santé, beauté, cuisine, alimentation, spas, loisirs, sport, animaux, services… – Conférences & ateliers – Restauration sur place 16 et 17 mars 1

Exposants : Bien-être, bio, santé, beauté, cuisine, alimentation, spas, loisirs, sport, animaux, services…

Conférences & ateliers

Restauration sur place

Infos et programme sur www.salon-bien-etre-et-naturel.com/redon

Le Carré 9 REDON ille et Vilaine 9 rue Galerne REDON Redon 35600 Ille-et-Vilaine