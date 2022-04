Salon bien-être et mieux-vivre Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Willer-sur-Thur

Salon bien-être et mieux-vivre Willer-sur-Thur, 14 mai 2022, Willer-sur-Thur. Salon bien-être et mieux-vivre Willer-sur-Thur

2022-05-14 – 2022-05-14

Willer-sur-Thur Haut-Rhin Willer-sur-Thur EUR Un programme de découvertes, d’ateliers, de conférences, des soins naturels et produits pour être mieux dans son corps et dans sa tête attendent les amateurs de médecine douce. Une trentaine de thérapeutes proposent des démonstrations et explications sur leurs soins et leur pratique. Les thérapies présentées : lithothérapie (santé par les pierres), sophrologie, kinésiologie, réflexologie, reiki, magnétisme (bien-être par le toucher), photographie de l’Aura, Feng Shui (art chinois très ancien)… Un programme de découverte, d’ateliers, de conférences, des soins naturels et produits pour être mieux dans son corps et dans sa tête. +33 3 89 38 92 29 Un programme de découvertes, d’ateliers, de conférences, des soins naturels et produits pour être mieux dans son corps et dans sa tête attendent les amateurs de médecine douce. Une trentaine de thérapeutes proposent des démonstrations et explications sur leurs soins et leur pratique. Les thérapies présentées : lithothérapie (santé par les pierres), sophrologie, kinésiologie, réflexologie, reiki, magnétisme (bien-être par le toucher), photographie de l’Aura, Feng Shui (art chinois très ancien)… Willer-sur-Thur

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Willer-sur-Thur Autres Lieu Willer-sur-Thur Adresse Ville Willer-sur-Thur lieuville Willer-sur-Thur Departement Haut-Rhin

Salon bien-être et mieux-vivre Willer-sur-Thur 2022-05-14 was last modified: by Salon bien-être et mieux-vivre Willer-sur-Thur Willer-sur-Thur 14 mai 2022 Haut-Rhin Willer-sur-Thur

Willer-sur-Thur Haut-Rhin