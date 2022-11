Salon Bien-Etre et Médecine Douce Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Salon Bien-Etre et Médecine Douce

2 bd Rabatau Parc des Expositions Marseille

2 bd Rabatau Parc des Expositions Marseille Bouches-du-Rhône Parc des Expositions 2 bd Rabatau

2023-03-03 10:00:00 – 2023-03-05 19:00:00

Parc des Expositions 2 bd Rabatau

Marseille

Bouches-du-Rhône EUR 8 8 Le salon réunit 140 exposants sur 3 secteurs : les médecines douces, le bien-être , les rendez-vous de la conscience avec 80 conférences, des ateliers et animations.



Le salon offre l’opportunité de s’ouvrir à différentes médecines complémentaires par des rencontres avec des experts de la santé au naturel, de découvrir les bienfaits des plantes, de s’initier aux pratiques corporelles de bien-être. Trois jours pour réveiller votre vitalité : tonifiez votre santé avec les médecines complémentaires,pensez à l’équilibre du corps et de l’esprit. L’actualité du salon Bien-être Médecine douce Marseille Parc des Expositions 2 bd Rabatau Marseille

