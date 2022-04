Salon Bien-être et gourmandises de Pâques Plan-d’Orgon Plan-d'Orgon Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Plan-d'Orgon

Salon Bien-être et gourmandises de Pâques Plan-d’Orgon, 9 avril 2022, Plan-d'Orgon. Salon Bien-être et gourmandises de Pâques Salle Le 44 44 avenue Paul Sirvent Plan-d’Orgon

2022-04-09 10:00:00 – 2022-04-10 18:00:00 Salle Le 44 44 avenue Paul Sirvent

Plan-d’Orgon Bouches-du-Rhône Plan-d’Orgon Un salon pour vous permettre de découvrir les pratiques de l’ensemble des intervenants en Bien-Être avec des prix tout doux pour vous permettre de passer le meilleur des moments. Une belle occasion de prendre soin de votre corps, de votre âme & de votre esprit.



Bien-Être et shopping sont les meilleures des thérapies, s’est pourquoi les artisans créateurs ainsi que les artisans chocolatiers seront également présent tout au long de ce week-end.



Petite liste des intervenants (naturopathe, réflexologie plantaire, massage laochi, massothérapeute, huile essentielle, lithotérapie, magnétisme, fleur de bach, coach alimentaire, artisans chocolatiers, biscuiterie, confiture maison, miel, huile d’olive, produits alimentaires bio, Article puériculture 0 déchet, coussin de yoga …) assoeven.ka@orange.fr Un salon pour vous permettre de découvrir les pratiques de l’ensemble des intervenants en Bien-Être avec des prix tout doux pour vous permettre de passer le meilleur des moments. Une belle occasion de prendre soin de votre corps, de votre âme & de votre esprit.



Bien-Être et shopping sont les meilleures des thérapies, s’est pourquoi les artisans créateurs ainsi que les artisans chocolatiers seront également présent tout au long de ce week-end.



Petite liste des intervenants (naturopathe, réflexologie plantaire, massage laochi, massothérapeute, huile essentielle, lithotérapie, magnétisme, fleur de bach, coach alimentaire, artisans chocolatiers, biscuiterie, confiture maison, miel, huile d’olive, produits alimentaires bio, Article puériculture 0 déchet, coussin de yoga …) Salle Le 44 44 avenue Paul Sirvent Plan-d’Orgon

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Provence Tourisme Provence TourismeProvence Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Plan-d'Orgon Autres Lieu Plan-d'Orgon Adresse Salle Le 44 44 avenue Paul Sirvent Ville Plan-d'Orgon lieuville Salle Le 44 44 avenue Paul Sirvent Plan-d'Orgon Departement Bouches-du-Rhône

Salon Bien-être et gourmandises de Pâques Plan-d’Orgon 2022-04-09 was last modified: by Salon Bien-être et gourmandises de Pâques Plan-d’Orgon Plan-d'Orgon 9 avril 2022 Bouches-du-Rhône Plan-d'Orgon

Plan-d'Orgon Bouches-du-Rhône