Salon Bien-être et Gourmandise Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Castelnau-d’Estrétefonds, samedi 6 avril 2024.

Salon Bien-être et Gourmandise Premier salon dédié au bien-être et à la gourmandise à Castelnau d’Estrétefonds ! 6 et 7 avril Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) Entré libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T10:00:00+02:00 – 2024-04-06T23:00:00+02:00

Fin : 2024-04-07T10:00:00+02:00 – 2024-04-07T18:00:00+02:00

Nocturne jusqu’à 23 h le samedi soir pour la partie gourmandise. Nombreux exposants. Entrée gratuite. Espace Michel Colucci

Espace Michel Colucci (Salle des fêtes) 8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds Castelnau-d’Estrétefonds 31620 Haute-Garonne Occitanie Espace Michel Colucci (Salle des fêtes)

8 avenue de Montauban 31620 Castelnau d’Estrétefonds

bien-être salon