Salon Bien-Etre et Créateurs Salle Saint Laurent, 20 novembre 2021, Prémesques. Salon Bien-Etre et Créateurs

du samedi 20 novembre au dimanche 21 novembre à Salle Saint Laurent

✨ Pendant 2 Jours, découvrez Magnétisme, Hypnothérapie, ?‍♂️ Sophrologie, Shiatsu, ?Réflexologie plantaire, Naturopathie, Coach de vie, Géobioligie, Lithothérapie, Aloe Vera, Lampe de Sel, Bijoux Magnétiques, Cosmétiques, Décoration Bien-être, et bien d’autres exposants et thérapeutes. ??? Tombola ??? Participation de 1€ : De nombreux lots de nos divers créateurs et thérapeutes ainsi que de certains commerçants locaux ! ? Venez nombreux pour vivre un Week-End sous le signe du Bien-être !

entrée libre

☀️ Bienvenue au Salon Bien-Être et Créateurs de Premesques. ? Nous vous accueillons tout le week-end pour vous faire découvrir le bien-être sous toutes ces formes. Salle Saint Laurent Place Jean Baptiste Lebas, Prémesques Prémesques Nord

2021-11-20T11:00:00 2021-11-20T18:00:00;2021-11-21T11:00:00 2021-11-21T18:00:00

