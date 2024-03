Salon Bien Etre et arts divinatoires Halle Léo Ferré Gardanne, samedi 6 avril 2024.

Salon Bien Etre et arts divinatoires Halle Léo Ferré Gardanne Bouches-du-Rhône

Rendez-vous pour la nouvelle édition du Salon du bien-être et de la voyance à Gardanne !

Les 6 et 7 avril 2024 à la Halle Léo Ferré

Cette année l’ésotérisme sera mis à l’honneur.

Vous pourrez consulter 10 spécialistes des arts Divinatoires et découvrir leurs univers et l’univers ésotérique à travers de nombreux stands

Médiums médiums spirits voyants cartomanciens MAIS AUSSI…

Contacts défunts

Écriture intuitive

Cafédomancie

Encromancie

Guidance

Astrologie

Numerologie

Plusieurs univers, plusieurs ambiances… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-07

Halle Léo Ferré 76 Av. du 8 Mai 1945

Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@pkm-evenements.fr

