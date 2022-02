Salon Bien être et Artisanat Saint-Lô Saint-Lô Catégories d’évènement: Manche

Saint-Lô

Salon Bien être et Artisanat Saint-Lô, 21 mai 2022, Saint-Lô. Salon Bien être et Artisanat Saint-Lô

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Lô Manche Rendez-vous le 21 et 22 mai prochain, au parc des expositions de Saint-Lô, pour la première édition du salon « Bien-être et artisanat » (Grand Ouest). Au programme (80 exposants) : > Création d’arts ;

> Sophrologie ;

> Réflexologie ;

> Astrologie ;

> Cristaux ;

> Déco ;

> … Le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Rendez-vous le 21 et 22 mai prochain, au parc des expositions de Saint-Lô, pour la première édition du salon « Bien-être et artisanat » (Grand Ouest). Au programme (80 exposants) : > Création d’arts ;

> Sophrologie ;

> Réflexologie ;

> Astrologie… +33 6 22 95 25 10 https://www.facebook.com/Bien%C3%AAtre-harmonie-et-connaissance-167442343834803 Rendez-vous le 21 et 22 mai prochain, au parc des expositions de Saint-Lô, pour la première édition du salon « Bien-être et artisanat » (Grand Ouest). Au programme (80 exposants) : > Création d’arts ;

> Sophrologie ;

> Réflexologie ;

> Astrologie ;

> Cristaux ;

> Déco ;

> … Le samedi de 10h à 20h et le dimanche de 10h à 18h. Saint-Lô

dernière mise à jour : 2022-02-02 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Saint-Lô Autres Lieu Saint-Lô Adresse Ville Saint-Lô lieuville Saint-Lô Departement Manche

Saint-Lô Saint-Lô Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-lo/

Salon Bien être et Artisanat Saint-Lô 2022-05-21 was last modified: by Salon Bien être et Artisanat Saint-Lô Saint-Lô 21 mai 2022 manche Saint-Lô

Saint-Lô Manche