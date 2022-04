Salon bien-être Brassy Brassy Catégories d’évènement: Brassy

Salon bien-être Brassy, 30 avril 2022 - 1 mai 2022

Exposants, conférences gratuites, ateliers gratuits, litothérapie, géobiologie, ayurvéda, kinésiologie, réflexologie plantaire… Entrée gratuite. Organisé par l'association Ener'Joie

enerjoie@gmail.com
http://enerjoie.org/

