Le plus grand Salon du Bien-être de la Région Aquitaine revient les 26, 27 & 28 Novembre 2021 au Hall 3 du Parc des Expositions de Bordeaux Lac pour sa 7e édition. Depuis 7 ans, le Salon du Bien Etre, Bio & Thérapies s’est affirmé comme la caisse de résonance dont le Bien Etre a besoin pour créer l’évènement au moins une fois par an à Bordeaux. **C’est devenu l’événement majeur et fédérateur de fin d’année, qui regroupe tous les acteurs de la thématique.** Le succès des précédentes éditions du salon a confirmé tout l’intérêt du grand public, desprofessionnels et des journalistes pour l’univers du Bien Etre, du Bio, des Médecines complémentaires… Rencontrer 180 exposants, assister à l’une des 80 conférences, aux 3 Concerts Zen (dont la Harpiste Ronya, Annabelle de Villedieu ou le Maitre Indien Pandit Shivkumar) participer à la Tombola gratuite, prendre une pause pour dorloter son corps et se faire du bien, voila le programme de ces 3 jours ! De grands noms vous donnent rendez-vous : Anne Givaudan, Natacha Calestrémé, Christian Tal Schaller, Christophe Médici, Pascale Lafargue… Mais aussi : Navette Gratuite : de l’arret du Tramway ou des Bus jusqu’au Hall 3 (toute les 15 ùminutes) Espaces Restauration Bio et/ou Vegan, Parking Gratuit… Horaires : Vend. : 13h à 20h – Sam./ Dim. : 10h à 19h Lieu : Parc Expo – Hall 3 – 33300 Bordeaux Lac Prix d’entrée : 3 € – Pass 3 jours à 6€ – Gratuit pour les mineurs. Programme complet : [[http://www.salonbienetrebordeaux.com](http://www.salonbienetrebordeaux.com)](http://www.salonbienetrebordeaux.com) [[https://www.facebook.com/salonbienetrebiotherapies](https://www.facebook.com/salonbienetrebiotherapies)](https://www.facebook.com/salonbienetrebiotherapies) Le plus grand salon du Bien Etre de la région revient aprés 2 ans d’abscence ! Parc des Exposition de Bordeaux Hall 3 Cours Jules Ladoumegue 33300 Bordeaux Bordeaux Bordeaux Maritime Gironde

