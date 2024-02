Salon bien-être artisanat- minéraux Les Fins, dimanche 7 juillet 2024.

Pour sa 4ème édition, le salon vous propose découverte pour toute la famille des soins énergétiques, thérapies alternatives, cosmétique, produits naturels…créations, bijoux, voyance, pierres du monde et en exclusivité, les tatouages énergétiques.

Conférences gratuites. Buvette et gourmandises. Parking facile et gratuit. Restauration par food truck artisanal. EUR.

Début : 2024-07-07 10:00:00

fin : 2024-07-07 18:00:00

salle des fêtes

Les Fins 25500 Doubs Bourgogne-Franche-Comté libre.events68@gmail.com

