Salon « bien dans son corps, bien dans sa tête »
La Coquille, 21-22 janvier 2023

Ce salon accueille une trentaine de professionnels du bien-être dans différents domaines tels le yoga, le massage, la nutrition, le bilan de forme, les plantes, des techniques énergétiques, sophrologie, art thérapie, etc. Des tables rondes, des conférences, des ateliers sont proposés. Ce salon a pour but de rencontrer les différents acteurs du bien-être locaux qui ont pour vocation de prendre soin de vous.

L'association la Coquille du Bonheur

