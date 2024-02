Salon Become Bourges, vendredi 16 février 2024.

Salon Become Bourges Cher

Dimanche

1er Salon Become Bourges écomobilité évènement

La mobilité représente un enjeu capital de nos modes de vie aujourd’hui et le sera encore davantage dans les années à venir. Elle s’est diversifiée, popularisée et a bouleversé nos comportements au quotidien. Le challenge sera le suivant faire de cette manifestation un événement majeur du département en matière de mobilités, tourné essentiellement vers la mobilité du futur nouvelles technologies, développement durable, dernières innovations, évolution du modèle actuel de déplacement… vous saurez tout sur ces pratiques en devenir ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16

fin : 2024-02-18

Boulevard Lamarck

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

