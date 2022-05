Salon BD & Illustration – 5e édition Landerneau, 5 juin 2022, Landerneau.

Salon BD & Illustration – 5e édition

2022-06-05

Landerneau Finistère

Salon ouvert de 9 h 00 à 18 h 00, le dimanche 5 juin 2022. Présence de Jean-Baptiste Andréae; Bruno Bazile; Léo Baker; Christine Beigel; Eléa Bird; Samuel Buquet; Florence Dollé; Benoît Du Peloux; Marie Duvoisin; Pierre Fouillet; Serge Fino; Jean-Claude Fournier; Benjamin Gérard; Virginie Grossos; Jean-Benoît Héron; Loïc Jouannigot; Alain Kokor; Olivia Lomenec Gill; Philippe Luguy; Anne-Gaëlle Morizur; Gwenola Morizur; Serge Pellé; Anaïs Quin. n nHoraires des dédicaces : 10 h 00 à 12 h 30 et 14 h 00 à 18h. Expositions : Dans les coulisses de bergères guerrières ; One Piece. nAnimations : PYLB : le dessin c’est trop bien; joue avec le meeple du Rohan. nConcours de bande dessinée. nAtelier jeux. nBuvette et petite restauration sur place (viennoiserie, sandwich, gâteaux et confiserie) . Entrée : 2 euros, gratuit moins de 12 ans

+33 2 98 41 32 83

