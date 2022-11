Salon BD 3ème Edition Chalon-sur-Saône, 19 novembre 2022, Chalon-sur-Saône.

Chalon-sur-Saône et la région se devaient d’avoir leur salon de la BD. La ville abrite la seule librairie dédiée uniquement à la BD en Saône et Loire, Chalon et ses alentours comptent un public de fins connaisseurs, et la région est le berceau de l’image et de la photographie.

Les organisateurs ont souhaité proposer au public un salon généraliste, familial qui permet aux petits comme aux grands d’enrichir leur culture BD. Ce salon BD permettra aux lecteurs, aux familles, aux adultes, aux enfants, aux curieux de tous âges, d’aller à la rencontre d’auteurs (scénaristes et dessinateurs) et à la découverte d’univers graphiques et scénaristiques divers et variés.

Le salon se tiendra les 19 et 20 novembre 2022, à la Salle Marcel Sembat, 1 place Mathias

Ouvert de 10h à 18h.

Entrée 3€ à partir de 12 ans.

• Séances de dédicaces / Rencontres avec les auteurs – Vente des albums des auteurs sur place

• Création en direct par des auteurs avec projection sur grand écran

• Exposition d’œuvres originales BD

• Initiation à une large sélection de jeux, organisée par l’En-Jeu qui les proposera à la vente

• Animations et apprentissage du dessin / Manga (2 séances à partir de 14h et 16h)

• Ventes de bandes dessinées neuves et d’occasion, de figurines et d’objets de collections

• Vente en avant-première de la bande dessinée, Bulles de Chalon sur Saône, numéro 4.

• Retrouvez la bibliothèque municipale et la bibliothèque départementale sur le salon:

o Espace Lecture

o Animations jeux et numériques

