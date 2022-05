Salon BD – 13ème édition, 28 mai 2022, .

Salon BD – 13ème édition

2022-05-28 – 2022-05-29

EUR La 13ème édition du Salon BD commencera dès le 16 mai avec des expositions de planches dessinées qui seront installées dans la Ville :

– Esplanade Edmond Doré : Sandro Masin

– Place Gambetta : Virginie Sanchez et Tenuta

– Place Jean Hameau : Nelly Blumenthal

– Grille du Parc Jean Hameau : Troubs

– Devant la Mairie du Pyla : Clément Diolot

Le mercredi 25 mai à 18h au Théâtre Cravey sera joué un concert dessiné : UNDA de David Murris

Les samedi 28 et dimanche 29 mai, de 10h à 18h sur la place Gambettav, 30 auteurs dédicaceront leurs livres et parleront de leur actualité.

Les librairies de la ville, Librairie Victor Hugo et Librairie du Port seront présentes sur le salon.

Elsa Landart, journaliste, va s’installer dans l’espace bibliothèque les 28 et 29 mai, à partir de 16h, pour proposer des tables rondes avec des auteurs présents sur le salon.

La 13ème édition du Salon BD commencera dès le 16 mai avec des expositions de planches dessinées qui seront installées dans la Ville :

– Esplanade Edmond Doré : Sandro Masin

– Place Gambetta : Virginie Sanchez et Tenuta

– Place Jean Hameau : Nelly Blumenthal

– Grille du Parc Jean Hameau : Troubs

– Devant la Mairie du Pyla : Clément Diolot

Le mercredi 25 mai à 18h au Théâtre Cravey sera joué un concert dessiné : UNDA de David Murris

Les samedi 28 et dimanche 29 mai, de 10h à 18h sur la place Gambettav, 30 auteurs dédicaceront leurs livres et parleront de leur actualité.

Les librairies de la ville, Librairie Victor Hugo et Librairie du Port seront présentes sur le salon.

Elsa Landart, journaliste, va s’installer dans l’espace bibliothèque les 28 et 29 mai, à partir de 16h, pour proposer des tables rondes avec des auteurs présents sur le salon.

+33 5 57 73 69 20

La 13ème édition du Salon BD commencera dès le 16 mai avec des expositions de planches dessinées qui seront installées dans la Ville :

– Esplanade Edmond Doré : Sandro Masin

– Place Gambetta : Virginie Sanchez et Tenuta

– Place Jean Hameau : Nelly Blumenthal

– Grille du Parc Jean Hameau : Troubs

– Devant la Mairie du Pyla : Clément Diolot

Le mercredi 25 mai à 18h au Théâtre Cravey sera joué un concert dessiné : UNDA de David Murris

Les samedi 28 et dimanche 29 mai, de 10h à 18h sur la place Gambettav, 30 auteurs dédicaceront leurs livres et parleront de leur actualité.

Les librairies de la ville, Librairie Victor Hugo et Librairie du Port seront présentes sur le salon.

Elsa Landart, journaliste, va s’installer dans l’espace bibliothèque les 28 et 29 mai, à partir de 16h, pour proposer des tables rondes avec des auteurs présents sur le salon.

mairie de la Teste de Buch

dernière mise à jour : 2022-04-06 par