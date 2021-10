SALON : BAM ! FESTIVAL DE POP CULTURE Espace culturel Lucien Jean, 13 novembre 2021, Marly-la-Ville.

Espace culturel Lucien Jean, le samedi 13 novembre à 10:00

BAM ! Festival de Pop Culture fait son salon ! À l’Espace culturel Lucien Jean et dans la salle des sports à Marly-la-Ville, manga, comics, jeux vidéo, jeux en tout genre, exposition, spectacle, rencontres et bien d’autres animations sont au rendez-vous de cette journée dédiée à la Pop culture. Photographier la fabuleuse Dolorean de Retour vers le futur, s’initier au sabre laser, passer le Chemin de Traverse et parfaire votre connaissance de l’univers de Harry Potter, jouer aux consoles de jeux vidéo, déambuler autour de l’exposition consacrée à Mathieu Bablet ou encore chanter à tue-tête avec le groupe Mangakyô… Quelques exemples de ce qui vous attend sur cet évènement à ne pas manquer en famille, entre ami.es et avec votre plus beau cosplay ! [CLIQUEZ POUR OUVRIR LE PROGRAMME](https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr/images/01_Contribution/ACTUALITES/BAM/BAM2021/Brochure_salon_BAMdef.pdf)

Entrée libre / Port du masque et présentation du passe sanitaire obligatoire

Espace culturel Lucien Jean rue Marcel Petit 95670 Marly-la-Ville Marly-la-Ville Le Clos Maillard Val-d’Oise



