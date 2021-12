Guilers Guilers Finistère, Guilers Salon Azimut Guilers Guilers Catégories d’évènement: Finistère

Guilers Finistère Guilers 32ème édition du salon Azimut. Azimut vous guide, vous accompagne dans la réalisation de votre projet d’études en enseignement supérieur et met à disposition des outils de préparation qui seront distribués dans tous les lycées finistériens et que vous retrouverez en ligne à partir mi-décembre pour préparer votre venue sur le salon Azimut 2022 Vous retrouverez sur place :

– Des stands de formations

– Des espaces professionnels

– Un espace Conseil en Orientation

– Un espace Partir à l’étranger

– Un espace Alternance

– Un espace Orientation Adulte – OTLV

– Un stand Parcoursup

+33 2 98 43 19 28 https://www.salon-azimut.com/

Accès soumis au Pass Sanitaire. Route de Brest Brest Expo Guilers

