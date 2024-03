Salon Auxois L’eau et le vin Sainte-Colombe-en-Auxois, dimanche 5 mai 2024.

Salon Auxois L’eau et le vin Sainte-Colombe-en-Auxois Côte-d’Or

L’association “Les verres de contact” accueillera 6 vignerons Guy Maugey et Aurélien Febvre de Thorey, Antoine et Guy Jobard de Villeberny, Alain Maître de Mont Saint Jean, Jérôme Massé de Villaines, Cyril Raveau du domaine de Flavigny-Alésia.

Chacun d’eux tiendra un stand pour dégustation, vente et discussion autour de leur vigne.

L’association « Les Verres de Contact » s’installera également pour parler de la vigne et faire goûter sa petite production.

Un autre Label Auxois sera représenté par l’UNCTA (Union Nationale du Cheval de Trait Auxois) qui s’emploie à préserver la race.

Cinq chevaux et un poulain seront installés dans la cour du château de Sainte Colombe-en-Auxois et une calèche attelée proposera des promenades dans le village.

L’association Arcade ouvrira son exposition « EAU » ainsi que la galerie avec une exposition photos (“Eau’riginal” par le Club Photos de la Maison Pour Tous de Semur-en-Auxois).

Un espace avec des tables, sous abri, permettra de déguster et de se restaurer avec des produits du Fournil de Flavigny. 6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 10:00:00

fin : 2024-05-05 17:00:00

Cour du château

Sainte-Colombe-en-Auxois 21350 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

