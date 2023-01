Salon Aux vignobles ! Caen, 17 mars 2023, Caen .

Salon Aux vignobles !

2023-03-17 – 2023-03-19

Du 17 au 19 mars, le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Caen, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole.

Pour cette 30e édition de l’événement, 160 artisans et producteurs venus de toute la France donnent rendez-vous aux gourmands, gourmets ou simples curieux.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion. Savamment agencés, leurs stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avisés et d’une gamme de prix « direct producteur » adaptée à tous les budgets.

Informations pratiques :

Horaires :Vendredi de 10h à 21hSamedi de 10h à 20hDimanche de 10h à 18h

Les horaires d’ouverture et de fermeture du salon sont susceptibles d’être modifiés. Merci de vérifier les horaires officiels sur le site internet avant votre venue.

Tarifs : Téléchargez vos invitations gratuites ici !Sur place : 5€Gratuit pour les moins de 18 ansVerre de dégustation obligatoire à l’entrée (1€)

Restauration sur place

Programme complet et informations pratiques sur le site officiel de l’événement.

