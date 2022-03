Salon Aux Vignobles Biarritz, 8 avril 2022, Biarritz.

Salon Aux Vignobles Rue de Pitchot La Halle d’Iraty Biarritz

2022-04-08 – 2022-04-11 Rue de Pitchot La Halle d’Iraty

Biarritz Pyrénées-Atlantiques

le Salons Vins & Gastronomie devient le Salon Aux Vignobles

A la Halle d’Iraty du 8 au 11 avril 2022

le Salon Aux Vignobles ! fait étape à Biarritz, où il s’ouvre, à nouveau, sur le monde de l’artisanat gastronomique et viticole.

15e édition de l’événement, 100 artisans et producteurs de toute la France vous donnent rendez-vous.

Chaque terroir développe en permanence des produits de caractère, issus de savoir-faire uniques que chaque exposant viendra défendre avec passion.

Les stands promettent d’offrir aux regards, comme à la dégustation, une multitude de gourmandises aux saveurs originales et variées (chocolats ou thés, charcuterie ou fromages, vins bio, artisanaux ou d’appellation d’origine).

La vente en direct des produits sur le salon offrira aux visiteurs le bénéfice de conseils avis

dernière mise à jour : 2022-02-16 par