Saône-et-Loire Autun 0 EUR Comme chaque année, l’Association Géologique du Morvan organise à Autun(71)son Salon aux Minéraux et fossiles les 2 et 3 Juillet 2022. Cette manifestation de portée nationale, regroupe une vingtaine d’exposants spécialisées dans la vente de Minéraux, Fossiles , Gemmes et Bijoux en provenance du Monde entier.

Cette année, il s’agit de la 40ème édition de ce Salon.

Les collectionneurs passionnés viennent y chercher la pièce rare, tandis que les amateurs peuvent y trouver de quoi débuter une collection ou simplement y acheter un bel échantillon de décoration ou pour faire un cadeau de qualité. Il y en a pour tous les prix. Ce Salon aura lieu les 2 et 3 Juillet à l’Hexagone. Ouverture au public de 10h à 18h .

