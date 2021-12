Dinard Dinard Dinard, Ille-et-Vilaine Salon aux Antiquités et Belle Brocante Dinard Dinard Catégories d’évènement: Dinard

Ille-et-Vilaine

Salon aux Antiquités et Belle Brocante Dinard, 28 décembre 2021, Dinard. Salon aux Antiquités et Belle Brocante COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard

2021-12-28 10:00:00 – 2021-12-29 18:00:00 COSEC 29 Rue Gouyon Matignon

Dinard Ille-et-Vilaine Des domaines extrêmement divers seront présents, des livres anciens, aux mobiliers anciens, … une grande diversité qui devrait attirer durant ces deux jours ! Nouveauté ! Vente de Soiries du Mékong au stand Enfants du Mékong Entrée : 3€, reversés à Enfants du Mékong

Gratuit – 16 ans Mardi 28 et mercredi 29 décembre 2021 – de 10h00 à 18h00 – COSEC +33 6 06 49 85 21 Des domaines extrêmement divers seront présents, des livres anciens, aux mobiliers anciens, … une grande diversité qui devrait attirer durant ces deux jours ! Nouveauté ! Vente de Soiries du Mékong au stand Enfants du Mékong Entrée : 3€, reversés à Enfants du Mékong

Gratuit – 16 ans Mardi 28 et mercredi 29 décembre 2021 – de 10h00 à 18h00 – COSEC COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

Détails Catégories d’évènement: Dinard, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Dinard Adresse COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Ville Dinard lieuville COSEC 29 Rue Gouyon Matignon Dinard