2022-11-05 – 2022-11-06

Chancelade Dordogne Chancelade 5 et 6 novembre 2022 Expositions, films, rencontres, ateliers cuisine, dégustations, conférences… atour du champignon. Programme du salon :

Samedi

10h – Ouverture de l’exposition et du salon

11h – Inauguration

14h – Visite des champignonnières de Chancelade

15h – Atelier « Senteurs et saveurs » à l’espace culturel

16h – Conférence

18h30 – Fermeture Dimanche

9h – Départ en forêt, atelier pédagogique

10h – Ouverture de l’exposition et du salon

10h – Atelier « Senteurs et saveurs » à l’espace culturel

11h – Visite des champignonnières de Chancelade

16h – Conférence

Chancelade

