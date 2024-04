Salon Auto Moto Quai de la Réunion Le Havre, vendredi 19 avril 2024.

Salon Auto Moto Quai de la Réunion Le Havre Seine-Maritime

Vendredi

Pour la 10ème année, le salon Auto Moto Neuf et Occasion est devenu un événement incontournable au Havre et répond aux attentes du marché et du public.

Vous aimez les autos, neuves et d’occasion, les motos, les camping-cars ?

Vous cherchez un véhicule et profitez des offres gouvernementales ? Acheter un véhicule d’occasion pour vous ou votre ado ? Ou commander un modèle neuf ?

Ne cherchez plus, elles sont toutes là !

Le lieu idéal pour comparer les modèles, les visiter et discuter auprès des professionnels.

Un centre d’essai situé en extérieur vous permettra d’essayer le véhicule de votre choix.

Pour la 10ème année, le salon Auto Moto Neuf et Occasion est devenu un événement incontournable au Havre et répond aux attentes du marché et du public.

Vous aimez les autos, neuves et d’occasion, les motos, les camping-cars ?

Vous cherchez un véhicule et profitez des offres gouvernementales ? Acheter un véhicule d’occasion pour vous ou votre ado ? Ou commander un modèle neuf ?

Ne cherchez plus, elles sont toutes là !

Le lieu idéal pour comparer les modèles, les visiter et discuter auprès des professionnels.

Un centre d’essai situé en extérieur vous permettra d’essayer le véhicule de votre choix. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-19

fin : 2024-04-21

Quai de la Réunion Carré des Docks

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie

L’événement Salon Auto Moto Le Havre a été mis à jour le 2024-04-03 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie