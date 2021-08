Toulouse Toulouse Haute-Garonne, Toulouse SALON AUTO MOTO CLASSIC Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Pour sa 4ème édition le Salon Auto Moto Classic Toulouse vous accueille du 24 au 26 septembre 2021 au MEETT, le nouveau Parc des Expositions, un écrin idéal pour sublimer ces véhicules d'exception.

3 jours de convivialité au cœur d'un événement dédié aux passionnés de voitures et motos anciennes pour se rencontrer, échanger, partager. De nombreuses animations et expositions thématiques sont prévues tout au long des 3 jours avec notamment une exposition phare « Sportives Mythiques » organisée avec le concours de Midi Rétro Auto.

Toulouse Haute-Garonne
13 EUR

