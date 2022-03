Salon Autau Pharo Marseille, 7 mai 2022, Marseille.

10 10 Collectionneurs, passionnés et passionnées par les belles carrosseries ou les belles cylindrées, AutAu Pharo vous présentera des plateaux de voitures et motos de collection et prototypes dans le cadre exceptionnel du Palais du Pharo, en partenariat, cette année encore avec le Musée de la Moto de Marseille.



Rendez-vous les 7 mai à 18h au fort Ganteaume (à 300m du Palais du Pharo) et les 5,6 et 8 mai en visite pour les collectionneurs.

AutAu Pharo, ceux sont de belles ou de grandes carrosseries, des motos rares ou d’exception, et un thème de prédilection pour chaque édition.

http://www.autau.fr/

