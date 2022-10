Salon – Ateliers Bien-être et Conférence Scaër Scaër Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-21 16:00:00 – 2022-10-21 21:00:00

Finistre Scaër Retrouvez vos commerçants et artisans du bien-être pour les ateliers et mini salon à l’Espace Culturel Youenn Gwernig. Dans le cadre d’octobre rose et dès 20h, conférence et présentation des Relais Or du temps de Rostrenen : Association caritative, philanthropique et centre de soins de confort GRATUITS pour les personnes en rémission, en cours de longues maladies et leurs aidants. Écoute et bienveillance dans l’accompagnement des traitements lourds comme le cancer. papillonglesbreizh@gmail.com +33 6 80 31 50 75 http://www.facebook.com/papillongles35850 Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

