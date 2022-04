Salon atelier Papill’Ongles Breizh Scaër, 5 mai 2022, Scaër.

Salon atelier Papill’Ongles Breizh Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

2022-05-05 16:00:00 – 2022-05-05 20:30:00 Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig

Scaër Finistère Scaër

Retrouvez les commerçants, artisans, Vdi et thérapeutes, venez découvrir le salon-atelier mensuel de l’association Papill’Ongles Breizh de Scaër

De 16h à 20h : Salon-atelier et démonstrations.

20h : Démonstration et cours de Pilates avec Morgane RIMBAUD offert par le Bien-être avec Morgane

Le programme des différents salons, soirées, spectacles, concerts, expositions de 2022 est disponible sur demande en mp ou mail.

Patricia Fink

papillonglesbreizh@gmail.com +33 6 80 31 50 75

Rue Louis Pasteur Espace Youenn Gwernig Scaër

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT QUIMPERLE TERRE OCEANE