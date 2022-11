Salon Asphodèle Pau, 9 décembre 2022, Pau.

Salon Asphodèle

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes Pau Pyrnes-Atlantiques

2022-12-09 – 2022-12-11

Parc des expositions 7 Boulevard Champetier de Ribes

Pau

Pyrnes-Atlantiques

EUR Le salon Asphodèle entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe plus de 200 exposants, du 9 au 11 décembre au Parc des expositions.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation… sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres, certifiées bio et/ou respectant une démarche alternative et durable, mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs de rencontrer des producteurs pour partager leur savoir-faire et leur passion.

