Salon Asphodèle Pau, 10 décembre 2021, Pau.

Salon Asphodèle Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes Pau

2021-12-10 – 2021-12-12 Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes

Pau 64000

Nous sommes heureux de vous confirmer le maintien de la prochaine édition de notre salon les 10, 11 et 12 décembre prochains au Parc des Expositions de Pau.

Le salon Asphodèle entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe plus de 230 exposants.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation… sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres, certifiés bio et/ou respectant une démarche alternative et durable, mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs de rencontrer des producteurs pour partager leur savoir-faire et leur passion.

Nous sommes heureux de vous confirmer le maintien de la prochaine édition de notre salon les 10, 11 et 12 décembre prochains au Parc des Expositions de Pau.

Le salon Asphodèle entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe plus de 230 exposants.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation… sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres, certifiés bio et/ou respectant une démarche alternative et durable, mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs de rencontrer des producteurs pour partager leur savoir-faire et leur passion.

+33 6 74 73 36 80

Nous sommes heureux de vous confirmer le maintien de la prochaine édition de notre salon les 10, 11 et 12 décembre prochains au Parc des Expositions de Pau.

Le salon Asphodèle entièrement dédié à la bio et aux nouvelles façons de vivre et de consommer, regroupe plus de 230 exposants.

Les exposants, artisans, producteurs, créateurs, entreprises de transformation… sont sélectionnés par un comité en fonction de leurs offres, certifiés bio et/ou respectant une démarche alternative et durable, mais avant tout respectueuse de l’humain.

Marché bio et gourmand, le salon Asphodèle permet aux visiteurs de rencontrer des producteurs pour partager leur savoir-faire et leur passion.

Pau Pyrénées Tourisme

Parc des expositions Boulevard Champetier de Ribes Pau

dernière mise à jour : 2021-10-29 par