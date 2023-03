Salon arts plastiques, 30 septembre 2023, Baugy .

Salon arts plastiques

bourg Baugy Cher

2023-09-30 – 2023-10-01

Baugy

Cher

Les visiteurs peuvent admirer des peintures colorées, des sculptures élégantes, des photographies émouvantes et bien plus encore. Chaque pièce raconte une histoire différente, inspirée par la vie elle-même ou par l’imagination de l’artiste. C’est une occasion de découvrir de nouveaux talents et de se laisser inspirer par les créations des autres. Les artistes ont la possibilité de partager leur travail avec un public enthousiaste et d’obtenir une reconnaissance bien méritée. Le salon des arts plastiques est un événement qui célèbre la beauté de l’art sous toutes ses formes et qui inspire chacun à explorer son propre potentiel créatif. Venez vous immerger dans un monde d’émotions et de couleurs, et laissez-vous emporter par l’art.

Le salon des arts plastiques est une célébration de la créativité et de l’expression personnelle. Les œuvres exposées, toutes uniques en leur genre, sont des témoignages du talent et de la passion de leurs créateurs.

+33 2 48 26 15 28

