SALON ARTS ET TERROIRS Colombiers, samedi 13 avril 2024.

SALON ARTS ET TERROIRS Colombiers Hérault

Venez découvrir l’authenticité de notre terroir les 13 et 14 avril 2024!

Samedi (9h30 19h)

Exposition d’art et produits du terroir

Repas midi et soir par « Les Gaulois d’Ensérune »

Ateliers et démonstrations

Dimanche (9h30 18h)

Exposition d’art et produits du terroir

Morbiflette à midi par l’association « Nous Aussi » (18 €)

Animations enfants: balade en poney, jeux en bois

Entrée gratuite

Venez partager l’art, les saveurs et la convivialité! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13

fin : 2024-04-14

Colombiers 34440 Hérault Occitanie jmgareil@fleur-dolive.fr

L’événement SALON ARTS ET TERROIRS Colombiers a été mis à jour le 2024-02-29 par OT LA DOMITIENNE