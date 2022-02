Salon artistique à Rieux Rieux, 16 avril 2022, Rieux.

Salon artistique à Rieux Rieux

2022-04-16 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-18 19:00:00 19:00:00

Rieux Seine-Maritime Rieux

La 30ème édition de ce salon est organisée par l’Association pour le développement Culturel et l’Animation de Rieux (APDCAR). Initialement prévu en 2020 et finalement reportée pour cause de Covid, celle-ci verra le jour du 16 au 18 Avril 2022.

Vernissage de l’exposition le Samedi 16 Avril à 18h00

Découvrez cette année une rétrospective de tous les invités d’honneurs des années passées le temps d’un weekend à la salle des fêtes de Rieux !

Horaires d’ouvertures :

– Samedi 11 Avril de 15h00 à 18h00

– Dimanche 12 Avril de 10h00 à 19h00

– Lundi 13 Avril de 10h00 – 12h00 et 15h00 – 18h00

Entrée libre et ouverte à tous. Nous vous attendons nombreux !!!

La 30ème édition de ce salon est organisée par l’Association pour le développement Culturel et l’Animation de Rieux (APDCAR). Initialement prévu en 2020 et finalement reportée pour cause de Covid, celle-ci verra le jour du 16 au 18 Avril 2022….

+33 6 37 07 00 99

La 30ème édition de ce salon est organisée par l’Association pour le développement Culturel et l’Animation de Rieux (APDCAR). Initialement prévu en 2020 et finalement reportée pour cause de Covid, celle-ci verra le jour du 16 au 18 Avril 2022.

Vernissage de l’exposition le Samedi 16 Avril à 18h00

Découvrez cette année une rétrospective de tous les invités d’honneurs des années passées le temps d’un weekend à la salle des fêtes de Rieux !

Horaires d’ouvertures :

– Samedi 11 Avril de 15h00 à 18h00

– Dimanche 12 Avril de 10h00 à 19h00

– Lundi 13 Avril de 10h00 – 12h00 et 15h00 – 18h00

Entrée libre et ouverte à tous. Nous vous attendons nombreux !!!

Rieux

dernière mise à jour : 2022-02-02 par