Salon Artisanat & Créations – Métiers d’Art Saint-Germain-de-la-Rivière, 4 septembre 2021, Saint-Germain-de-la-Rivière.

Salon Artisanat & Créations – Métiers d’Art 2021-09-04 – 2021-09-04 Maison du Pays Fronsadais 1 Avenue Charles de Gaulle

Saint-Germain-de-la-Rivière Gironde Saint-Germain-de-la-Rivière

Le salon Artisanat & Création ouvre ses portes pour la promotion de l’Artisanat et des Métiers d’Art : une trentaine d’artisans, d’artistes et de créateurs détenteur d’un précieux savoir-faire seront présents à la Maison de Pays du Fronsadais .

Ici, pas produits usinés, mais seulement des créations originales et artisanales. Deux jours pour découvrir ou redécouvrir des créateurs, des artistes généreux qui maîtrisent leur art et le déclinent avec passion.

De la richesse et de la diversité, du haut de gamme, une créativité étonnante, parfois même surprenante…

De quoi en prendre plein les yeux!

Action animation culture

dernière mise à jour : 2021-08-27 par