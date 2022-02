SALON ARTISANAL Pulnoy Pulnoy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Pulnoy

SALON ARTISANAL Pulnoy, 12 mars 2022, Pulnoy. SALON ARTISANAL Centre socio culturel 2 rue du golf Pulnoy

2022-03-12 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-13 18:00:00 18:00:00 Centre socio culturel 2 rue du golf

Pulnoy Meurthe-et-Moselle Pulnoy Une vingtaine d’artisans spécialisés dans les métiers d’art les plus divers présenteront et vendront leurs créations (bijoux, vêtements, sacs, textile, cosmétiques naturels, bougies, bois, lampes, céramique, peinture, encadrement, tableaux de sable…) +33 6 72 97 36 29 Marc Ogiez

Centre socio culturel 2 rue du golf Pulnoy

