Salon Art Talents Terroir Hexagone Autun, samedi 13 avril 2024.

Salon Art Talents Terroir Hexagone Autun Saône-et-Loire

La troisième édition de notre salon s’ouvre aux artistes de talent aux côtés d’artisans et producteurs de notre terroir.

Par leur recherche de l’excellence, nos créateurs subliment les produits du terroir et les richesses gastronomiques pour le plaisir des hommes et des femmes de notre heureuse province.

C’est pour eux que nous avons créé ce salon. Que leur quête du bon et du beau soit pleinement accomplie !

Sachez que les bénéfices obtenus de cette manifestation seront reversés en intégralité à l’aide alimentaire des plus démunis basé sur Autun. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 10:00:00

fin : 2024-04-14

Hexagone 2 boulevard Frédéric Latouche

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté pascal@delafaye.eu

