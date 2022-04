Salon ART shopping Palais des Congrès Atlantia La baule Catégories d’évènement: La baule

**Troisième édition du rendez-vous Art Shopping à La Baule** Pour sa première édition en 2019, ART Shopping a conquis les visiteurs et le salon s’est imposé en région comme le nouveau rendez-vous de l’art accessible.** 5 149 visiteurs** ont répondu présents pour découvrir les **70 artistes et galeries d’art** réunis au Palais des congrès et des festivals de La Baule. **TOUTE LA SCÈNE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE** Créé en 2007 à Paris, ART Shopping accompagne depuis près de 11 ans la création contemporaine au cœur du Carrousel du Louvre. ART Shopping, c’est l’occasion de vivre l’art, d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! Le salon propose une sélection d’œuvres d’art uniques à des prix abordables. ART Shopping, c’est aussi l’opportunité de faire de belles rencontres avec des artistes en direct, d’échanger ses émotions, de découvrir de nouvelles tendances artistiques, de se constituer ou poursuivre une collection. **DU 15 AU 17 AVRIL 2022** Horaires d’ouverture du salon : Vendredi 15 avril : 14h – 22h Samedi 16 avril : 11h – 20h Dimanche 17 avril : 11h – 19h Entrée gratuite Plus d’informations sur le site [www.artshopping-expo.com](https://www.artshopping-expo.com/)

