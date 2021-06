La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique SALON ART SHOPPING La Baule-Escoublac La Baule-Escoublac Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac

Loire-Atlantique

SALON ART SHOPPING La Baule-Escoublac, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, La Baule-Escoublac. SALON ART SHOPPING 2021-07-16 – 2021-07-18 Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny

La Baule-Escoublac Loire-Atlantique Deuxième édition du rendez-vous ART Shopping à La Baule Pour sa première édition en 2019, ART Shopping a conquis les visiteurs et le salon s’est imposé en région comme le nouveau rendez-vous de l’art accessible. 5 149 visiteurs ont répondu présents pour découvrir les 70 artistes et galeries d’art réunis au Palais des Congrès Atlantia. TOUTE LA SCÈNE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE Créé en 2007 à Paris, ART Shopping accompagne depuis près de 11 ans la création contemporaine au cœur du Carrousel du Louvre. ART Shopping, c’est l’occasion de vivre l’art, d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! Découvrez l’art contemporain vivant et accessible ! Le salon propose une sélection d’œuvres d’art uniques à des prix abordables. ART Shopping, c’est aussi l’opportunité de faire de belles rencontres avec des artistes en direct, d’échanger ses émotions, de découvrir de nouvelles tendances artistiques, de se constituer ou poursuivre une collection. AU PROGRAMME 60 artistes : peintre, sculpteurs, photographes… présenteront près de 500 œuvres.

Des performances live d’artiste d’Art Urbain (ELAM, Nice Art, Adey, EZP, …)

Une exposition outdoor de sculptures monumentales

2 nocturnes jusqu’à 22h – avec un programme festif Entrée libre sur présentation de l’invitation téléchargeable sur www.artshopping-expo.com Deuxième édition du rendez-vous ART Shopping à La Baule Pour sa première édition en 2019, ART Shopping a conquis les visiteurs et le salon s’est imposé en région comme le nouveau rendez-vous de l’art accessible. 5 149 visiteurs ont répondu présents pour découvrir les 70 artistes et galeries d’art réunis au Palais des Congrès Atlantia. TOUTE LA SCÈNE ARTISTIQUE CONTEMPORAINE Créé en 2007 à Paris, ART Shopping accompagne depuis près de 11 ans la création contemporaine au cœur du Carrousel du Louvre. ART Shopping, c’est l’occasion de vivre l’art, d’échanger mais surtout de réveiller sa créativité ! Découvrez l’art contemporain vivant et accessible ! Le salon propose une sélection d’œuvres d’art uniques à des prix abordables. ART Shopping, c’est aussi l’opportunité de faire de belles rencontres avec des artistes en direct, d’échanger ses émotions, de découvrir de nouvelles tendances artistiques, de se constituer ou poursuivre une collection. AU PROGRAMME 60 artistes : peintre, sculpteurs, photographes… présenteront près de 500 œuvres.

Des performances live d’artiste d’Art Urbain (ELAM, Nice Art, Adey, EZP, …)

Une exposition outdoor de sculptures monumentales

2 nocturnes jusqu’à 22h – avec un programme festif Entrée libre sur présentation de l’invitation téléchargeable sur www.artshopping-expo.com dernière mise à jour : 2021-06-09 par

Détails Catégories d’évènement: La Baule-Escoublac, Loire-Atlantique Autres Lieu La Baule-Escoublac Adresse Palais des Congrès Atlantia 119 Avenue de Lattre de Tassigny Ville La Baule-Escoublac lieuville 47.28328#-2.41