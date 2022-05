Salon – Art pur Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Salon – Art pur Kaysersberg Vignoble, 24 juin 2022, Kaysersberg Vignoble. Salon – Art pur Kaysersberg Vignoble

2022-06-24 – 2022-06-24

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin Kaysersberg Vignoble Cette nouvelle édition de ce salon d’art international réunit une vingtaine d’artistes. Quelques 300 œuvres de plusieurs pays d’Europe et d’Asie seront exposées. Des peintures, des dessins, des photographies mais aussi des sculptures. Quatrième édition du salon d’art international avec plus de 300 œuvres exposées. Cette nouvelle édition de ce salon d’art international réunit une vingtaine d’artistes. Quelques 300 œuvres de plusieurs pays d’Europe et d’Asie seront exposées. Des peintures, des dessins, des photographies mais aussi des sculptures. Kaysersberg Vignoble

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville Kaysersberg Vignoble Departement Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kaysersberg-vignoble/

Salon – Art pur Kaysersberg Vignoble 2022-06-24 was last modified: by Salon – Art pur Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble 24 juin 2022 Haut-Rhin Kaysersberg-Vignoble

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin