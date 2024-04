Salon Art pur Kaysersberg Vignoble, dimanche 23 juin 2024.

Salon Art pur Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Plus de 300 œuvres exposées lors de ce salon international d’art. De la peinture, des dessins, des photographies et des sculptures, il y en a pour tous les goûts

Cette nouvelle édition de ce salon d’art international réunit cette année un vingtaine d’artistes de différentes nationalités. Quelques 300 œuvres de plusieurs pays d’Europe et d’Asie seront exposées.

Des peintures, des dessins, des photographies mais aussi des sculptures sont à l’honneur. EUR.

Début : 2024-06-23 10:00:00

fin : 2024-06-23 18:00:00

39 rue du Général De Gaulle

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est art-pur@outloock.com

