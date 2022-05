Salon Art et Matière

Salon Art et Matière, 14 mai 2022, . Salon Art et Matière

2022-05-14 – 2022-05-15 0 0 Exposition d'artistes. Peintres et sculpteurs exposent leurs œuvres et présentent leurs techniques. Aquarelles, encres, huiles, pastels ainsi que matières naturelles seront présentes. Dimanche 15h : Peintres en herbe concours ouvert aux enfants jusque 12 ans. L'Agenda Somme Sud-Ouest : https://www.cc2so.fr/lagenda-somme-sud-ouest-fevrier-juin-2022/ dernière mise à jour : 2022-02-14 par

