Salon Arôm’Art Beaune Beaune Catégories d’évènement: Beaune

Côte-d'Or

Salon Arôm’Art Beaune, 4 juin 2022, Beaune. Salon Arôm’Art Rue de Lorraine Chapelle de l’Oratoire Beaune

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue de Lorraine Chapelle de l’Oratoire

Beaune Côte-d’Or EUR Nous avons le plaisir de vous présenter notre prochain évènement mêlant à nouveau l’Art et le Vin, qui aura lieu le week-end des 4 et 5 Juin à Beaune ! Venez à la découverte de producteurs innovants et audacieux qui sauront vous présenter leurs particularités et savoir-faire. Eveillez vos sens au travers de dégustations de Vins, Cidres, Poirés et Spiritueux de toutes régions de France, dans un cadre exceptionnel : la Chapelle de l’Oratoire, patrimoine classé, tout en admirant une exposition photographique sur le thème du vin et de la nature. Cet évènement est ouvert à tous, aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels souhaitant découvrir des nouveautés gustatives ! Vous pouvez dès maintenant réserver vos billets d’entrée en ligne : https://my.weezevent.com/salon-aromart

Possibilité d’achat de bouteilles sur place. annesophie.lepain@gmail.com https://my.weezevent.com/salon-aromart Nous avons le plaisir de vous présenter notre prochain évènement mêlant à nouveau l’Art et le Vin, qui aura lieu le week-end des 4 et 5 Juin à Beaune ! Venez à la découverte de producteurs innovants et audacieux qui sauront vous présenter leurs particularités et savoir-faire. Eveillez vos sens au travers de dégustations de Vins, Cidres, Poirés et Spiritueux de toutes régions de France, dans un cadre exceptionnel : la Chapelle de l’Oratoire, patrimoine classé, tout en admirant une exposition photographique sur le thème du vin et de la nature. Cet évènement est ouvert à tous, aussi bien aux amateurs qu’aux professionnels souhaitant découvrir des nouveautés gustatives ! Vous pouvez dès maintenant réserver vos billets d’entrée en ligne : https://my.weezevent.com/salon-aromart

Possibilité d’achat de bouteilles sur place. Rue de Lorraine Chapelle de l’Oratoire Beaune

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Beaune, Côte-d'Or Autres Lieu Beaune Adresse Rue de Lorraine Chapelle de l'Oratoire Ville Beaune lieuville Rue de Lorraine Chapelle de l'Oratoire Beaune Departement Côte-d'Or

Beaune Beaune Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaune/

Salon Arôm’Art Beaune 2022-06-04 was last modified: by Salon Arôm’Art Beaune Beaune 4 juin 2022 Beaune Côte-d'Or

Beaune Côte-d'Or