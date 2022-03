Salon ARMORIQUE METIERS D’ART Hanvec, 2 avril 2022, Hanvec.

Salon ARMORIQUE METIERS D’ART Menez Meur Domaine de Menez Meur Hanvec

2022-04-02 – 2022-04-03 Menez Meur Domaine de Menez Meur

Hanvec Finistère Hanvec

Tous les ans au printemps, les Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) sont le grand rendez-vous culturel des savoir-faire artisanaux à destination du grand public.

Pour l’édition 2022, le Parc naturel régional d’Armorique organisera le salon « ARMORIQUE METIERS D’ART 2022 », première édition d’un événement d’exposition-vente destiné à valoriser les savoir-faire locaux à travers les métiers d’art du Finistère.

Objectif : proposer aux habitants du territoire une vitrine des savoir-faire locaux et une rencontre des artisans.

Deux jours dédiés aux métiers d’art

L’événement se déroulera sur 2 jours sur le domaine de Menez Meur à Hanvec (accès gratuit) : animations et ateliers de découverte le samedi 2 avril, salon exposition-vente les samedi 2 et dimanche 3 avril 2022.

Une dizaine d’artisans d’art présents

Une dizaine de professionnels sont attendus sur cet évènement et proposeront une découverte de leur métier, leur parcours, leur démarche artistique et leurs créations, comme :

– Florence LEGOUGUEC, potière à Hanvec, propose une collection de poteries utilitaires dédiées aux arts de la table

– Jeanne-Sarah BELLAICHE, céramiste sur Pleyben – Pont Coblant, développe un travail de l’argile, intuitif et sensible, autour de la féminité et de l’expression du mouvement

– Christophe CHINI, tailleur de pierre à Plonevez du Faou, restaure le patrimoine des monuments historiques ou intervient dans des créations plus contemporaines

– Pascal KERVESTIN, au sein du collectif CRAFT à l’Hôpital Camfrout, travaille le verre dans des créations qui s’appuient sur le savoir-faire des vitraillistes et les tendances actuelles en termes de décoration.

– Laure TOSI, jeune designer d’origine suisse, fondatrice de la marque ORIONIS DESIGN propose bijoux et objets conceptualisés, combinant matériaux, aux formes graphiques et harmonieuses

Le prix du public !

Les visiteurs seront invités à voter pour leur pièce préférée parmi les œuvres majeures proposées par chaque artisan. La pièce la plus plébiscitée par le public sera remportée par tirage au sort par un des visiteurs.

contact@pnr-armorique.fr

