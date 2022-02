Salon Aquariophile d’Argenteuil Salle des fêtes Atrium Argenteuil Catégories d’évènement: Argenteuil

Passionné par les poissons ou à la recherche d’informations pour se jetter dans le grand bain ? Le 12 mars 2022, l’association AVOBACS, organise son 15ème salon aquariophile à Argenteuil. Au programme : des centaines d’espèces de poissons, de crevettes, d’escargots, de coraux ou de plantes. L’occasion de faire de bonnes affaires et ajouter à son aquarium des espèces introuvables dans le commerce !

Entrée libre, Accessible PMR, Passe sanitaire obligatoire

Salon consacré aux poissons, crevettes, escargots, coraux ou plantes pour aquarium. Salle des fêtes Atrium Route de Cormeilles, 95100 Argenteuil Argenteuil Val-d’Oise

