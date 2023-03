Salon Apprentissage Porte de Versailles, 17 mars 2023, Paris.

Du vendredi 17 mars 2023 au samedi 18 mars 2023 :

samedi

de 10h00 à 18h00

vendredi

de 10h00 à 17h00

. gratuit

Vendredi 17 et samedi 18 mars 2023, l’Etudiant donne rendez-vous aux collégiens, lycéens ainsi qu’aux étudiants au Salon Apprentissage, Alternance et Métiers à Paris Porte de Versailles.

A l’occasion de ce rendez-vous proposé avec le soutien du Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, la Région Académique Paris Ile de France, la CCI IDF et CRMA, les futurs étudiants pourront s’informer et découvrir les formations accessibles par cette voie, comprendre les modalités des contrats en alternance et rencontrer des entreprises pour postuler directement, des professionnels, des institutions et des organismes de formation.

Plus de 200 organismes de formation (CFA, lycées, écoles spécialisées, universités, grandes écoles) seront présents lors du Salon Apprentissage, alternance et métiers. Des entreprises, des institutionnels et des organisations professionnels seront également mobilisés pour informer les collégiens, lycéens ou étudiants sur les nombreuses filières accessibles via cette voie, du CAP au bac +5 et dans de très nombreux secteurs d’activité.

Des ateliers et des conférences seront animés par des experts de l’orientation.

Inscription individuelle et obligatoire.

Porte de Versailles Porte de Versailles 75015 Paris

Contact : https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/?utm_campaignID=&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=SAL-PARISSAAM23&utm_term=x&utm_content=x&ead-publisher=google&ead-name=SAL-PARISSAAM23-google&ead-location=search&ead-creative=search_x&ead-creativetype=1×1&gclid=Cj0KCQiAx6ugBhCcARIsAGNmMbhhaP1MQGFPmX1n-EcAHBDFhipsupd0cBliopr20XO3E6nZmmHHlxwaAihxEALw_wcB https://salon-apprentissage-alternance-et-metiers-paris.salon.letudiant.fr/?utm_campaignID=&utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=SAL-PARISSAAM23&utm_term=x&utm_content=x&ead-publisher=google&ead-name=SAL-PARISSAAM23-google&ead-location=search&ead-creative=search_x&ead-creativetype=1×1&gclid=Cj0KCQiAx6ugBhCcARIsAGNmMbhhaP1MQGFPmX1n-EcAHBDFhipsupd0cBliopr20XO3E6nZmmHHlxwaAihxEALw_wcB

L’Etudiant