Hérault Saint-Georges-d’Orques Ne manquez pas le salon Antiquités, brocante et livres anciens les 26 et 27 novembre 2022 à St Georges d’Orques ! Cette année sera la 7ème édition de ce salon qui réunira des : Antiquaires/Brocanteurs et des Bouquinistes.

Les visiteurs pourront également trouver, du linge ancien, des tableaux, des bronzes, des meubles et des jouets anciens. Un expert sera présent et à la disposition des visiteurs!

Le salon sera ouvert de 10 heures à 19 heures les deux jours.

artcommtp@gmail.com +33 6 25 17 16 76

